Adana Kozan'da AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.28'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 15,35 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı