Adana Kozan'da AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana Kozan'da AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD verilerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,35 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 15.28'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 15,35 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı