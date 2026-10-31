Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da sağanak fıstık hasadını aksattı, çamurda ürün güneş bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da sağanak fıstık hasadını aksattı, çamurda ürün güneş bekliyor Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da sağanak fıstık hasadını aksattı, çamurda ürün güneş bekliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, yer fıstığı hasadını aksattı. Kamışoba Mahallesi'nde yaklaşık bin dönüm alanın 500 dönümünde hasat tamamlanırken, çamurda kalan ürün tarlada güneşli günleri bekliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, yer fıstığı hasadını olumsuz etkiledi. Kamışoba Mahallesi'nde yaklaşık bin dönüm alanda ekili yer fıstığının yaklaşık 500 dönümünde hasat tamamlanırken, çamur içinde kalan ürünler tarlalarda güneşli günleri bekliyor.

Kozan'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, yer fıstığı üreticisinin hasat mesaisini aksattı. Su içinde kalıp çamulaşan yer fıstığı tarlaları, drone ile havadan görüntülendi. Hasat için tarlaya giremeyen çiftçiler, arazilerin kurumasını bekliyor. Toprağın çamur olması nedeniyle makinelerin çalışamadığı tarlalarda ürünler hasat edilemezken, üreticiler yağışların fıstıkta verim kaybına ve lif kopmalarına neden olabileceğini belirtiyor. Hasadı tamamlanan yer fıstıklarında ise kurutma mesaisi sürüyor. Depolara alınan ürünler, üreticiler tarafından sürekli karıştırılarak kurumaya bırakılıyor.

"500 kilo alacağımız yerde 200-250 kilo verim alıyoruz"

Kamışoba Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda yer fıstığı üretimi yapan çiftçi Adil Eker, yağışlar nedeniyle ürününün tarlada kaldığını belirterek, "Allah'tan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Burada yaklaşık 20 dönüm alanda ekili fıstığımız var. Şu anda tarlada kaldı. Yağıştan ve toprağın çamur olmasından dolayı hasat yapılamıyor. Bu da fıstıkta hem verim kaybına hem de lif kopmasına neden olabilir. Hava açık giderse hasadımızı gerçekleştireceğiz. Tarlayı çevirdik ama hasat yapamıyoruz. Şu an ürün tarlada kaldı. Bu yağışlar fıstık için kötü oldu. 500 kilo alacağımız yerde 200-250 kilo verim alıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Çifte cinayette dikkat çeken detay! Hamile kızı ile sevgilisi...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
'Gazze ya da hiç': İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi

İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi