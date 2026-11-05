Adana Kozan'da AFAD'a göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana Kozan'da AFAD'a göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD verilerine göre saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı