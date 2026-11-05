Adana Kozan'da AFAD'a göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı