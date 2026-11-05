Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da AFAD'a göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD verilerine göre saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdi

Yaptığı kafa vuruşuyla bir tarihi değiştirdi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da kan bankalarına siber saldırı! Sıcaklık ayarlarını eksi 30'dan 110 dereceye çıkardılar

Hiç vicdanları yok! Marketlerden sonra bu kez sağlığı hedef aldılar
Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı

Ünlü ismin gece kaçamağındaki bu görüntüsü arkadaşının diline düştü
Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü

Muhabirler peşlerine düştü! Görüntüler bomba
Vance'ten Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisine dikkat çeken itiraf: Kaybetmemizin nedeni savaş

Trump'a bir darbe de sağ kolundan! Hezimetin faturasını kesti
Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi

Bir şehrimizde daha sağanak kabusu! Sel suları araçları sürükledi!

Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek

Savcılık anında harekete geçti! Rapordaki iki detaya itiraz edilecek
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama

Tarihi zafer sonrası söyledikleri taraftarları üzdü