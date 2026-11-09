AFAD, Adana Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

AFAD, Adana Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 15.35 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD, Adana'nın Kozan ilçesinde, saat 15.28'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 15.35 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı