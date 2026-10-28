Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'dan nişan törenine gelen 4 kişi Kozan'da kamyonla çarpışan otomobilde yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Kadirli kara yolunda kamyonla otomobil çarpıştı, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; nişan töreni için Hatay'dan kente geldikleri öğrenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kozan- Kadirli kara yolunda plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonla otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İsmet İ. (62), Mehmet İ. (54), Mustafa Ç. (63) ve Halit T. (61) Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, nişan töreni için Hatay'dan kente geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! Felaket yaşanıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 64 kişinin öldüğü tren kazası sonrası İspanya'ya mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük faciaya sessiz kalmadı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar

Görüntüleri kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Katy Perry’den ilişki itirafı: Hayatımın aşkıyla turnede tanıştım
Yaşlıların mallarına çöken çete lideri otel odasında yakalandı

Yıllardır aranan çete lideri otel odasında yakalandı
Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! İçeriden çıkanlar şaşkına çevirdi

Ünlü YouTuber'ın evine jandarma baskını! Çıkanlar şaşkına çevrildi
Mersin'in Mut ilçesinde kuşların peşinden giden tilki minarede görüntülendi

Ne köpek ne de kedi! Minaredeki hayvanı görenler bir daha baktı
Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama

4 işçinin can verdiği faciada tutuklamalar var