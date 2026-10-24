AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan'da teşkilat ve esnafla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan'da teşkilat ve esnafla buluştu. Özkan, esnafın taleplerini dinledi ve Türkiye İklime Dirençli Ormancılık Projesi etkinliğinde bölgenin gelişimine katkı sunan çalışmaları destekleyeceklerini kaydetti.
Ak Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan, Kozan ilçesinde teşkilat üyeleri ve esnafla bir araya geldi.
Özkan, temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Kozan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
İlçe Danışma Meclisi toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Özkan, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.
Özkan, sohbet ettiği esnafın taleplerini dinledi.
Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'nde "Türkiye İklime Dirençli Ormancılık Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Özkan, bölgenin gelişimine katkı sunan çalışmaları desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.