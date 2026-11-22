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Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Kozan ilçesinde sunulan sağlık hizmetlerini inceledi.

Nacar, programı kapsamında İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Kenan Boyraz'ı ziyaret etti.

Görüşmede, ilçedeki sağlık hizmetlerinin durumu ve vatandaşların sağlık imkanlarına erişimini artıracak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Nacar, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ndeki servisleri gezdi, tedavi gören hastalar ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Programının devamında Kozan Şehit Bünyamin Çabuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, aile sağlığı merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarını ziyaret eden Nacar, sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nacar, "Amacımız, Kozan'daki hemşehrilerimizin nitelikli sağlık hizmetlerine yerinde ve hızlı erişimini sürdürmektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA