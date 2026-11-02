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Adana Kozan'da domatesin kilosu 100 liraya çıkınca yurttaşlar tepki gösterdi

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Adana Kozan'da domatesin kilosu 100 liraya çıkınca yurttaşlar tepki gösterdi Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da domatesin kilosu 100 liraya çıkınca yurttaşlar tepki gösterdi
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Adana Kozan'daki semt pazarında domatesin kilosu bazı tezgahlarda 100 liraya çıkınca yurttaşlar tepki gösterdi. Bir emekli, 31 bin 450 lira maaş aldığını ve evinin kira olduğunu belirterek ay başını nasıl getireceğini sordu.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde semt pazarında domatesin kilogram fiyatının bazı tezgahlarda 100 liraya kadar çıkması yurttaşların tepkisine neden oldu. Alışveriş yapmak için pazarı dolaştıklarını ancak fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten bir emekli, "Ben 31 bin 450 lira maaş alıyorum. Evim kira. Ay başını nasıl getireceğim? 100 liraya domatesi nasıl alacaksın?" diye konuştu.

Kozan'da semt pazarına alışveriş için gelen yurttaşlar, sebze fiyatlarının bütçelerini zorladığını dile getirdi. Pahalılığa değinirken, kilogram fiyatı 100 lirayı bulan domates örnek gösteren yurttaşlar temel gıda ürünlerine erişmekte güçlük çektiklerini anlattı.

"100 LİRAYA DOMATESİ NASIL ALACAKSIN?"

Emekli bir yurttaş, pazarda fiyatları görmek için "sabahtan beri" dolaştığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Domatese ne diyeyim ki? Millet açlıktan, gıdasızlıktan ölecek. Allah sabır versin satana da alana da üretene de. Burada aracı kazanıyor, üretici kazanmıyor. Dalında mandalinayı 4-10 liraya veriyorlar, İstanbul'a gidiyor, vatandaş tanesini 50-60 liraya alıyor. Burada kendi üretimimiz olan limon bile 25-30 lira. Hangi vatandaş dayanacak buna? Yapanlar utansın. Bizim halkımızda da fırsatçılık var, onu da göz ardı etmiyorum."

Emekli maaşıyla geçinmekte zorlandığını söyleyen yurttaş, "Ben emekliyim, 27 sene devlet memurluğu yaptım. 31 bin 450 lira maaş alıyorum. Bugün maaşımı aldım, cebimde kalan şu. Ben bunu ay başına kadar nasıl yetireceğim? Evim kira. Bir eşim var, bir ben. İki de evladın varsa nasıl alacaksın? Eti nasıl alacaksın? 100 liraya domatesi nasıl alacaksın?" dedi.

"BİR DOMATESİ 32 LİRADAN ALAMAM"

Pazardaki başka bir yurttaş, yüksek fiyatlı ürünleri tercih etmediklerini belirterek, "100 liraya verenden almıyoruz ki, 50 liradan verenden alıyoruz. Bir domatesi 32 liradan alamam" diye konuştu.

Bir başka yurttaş, "Her şey çok pahalı, paranın bir değeri kalmadı" derken, emekli bir vatandaş da pazarı dolaştığını ancak domates alamadığını söyledi.

İşçi olduğunu belirten bir yurttaş ise "Nereden alacağız? Pahalısını da alamayız, ucuzunu da" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş da alım gücünün düştüğünü vurgulayarak, "Halkımız 100 liraya alacak güçte değil. İki tanesi ancak bir kilo geliyor. Birini biri yer, iki kişiyse ancak yeter; altı kişiyse hiç yetmez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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