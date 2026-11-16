Türkiye'de ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,3 dereceyle normallerin 0,3 derece altında kaldı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; Türkiye'de 2026 yılı Ekim ayında ortalama sıcaklık 15,3 derece olarak ölçüldü. 1991-2020 yılları arasındaki ekim ayı ortalamasının 0,3 derece altında kalan sıcaklıklarda, en düşük değer Erzurum'da sıfırın altında 2,7, en yüksek değer ise Kozan'da 33,8 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ekim ayına ait 'Sıcaklık Analiz Raporu'nu yayımladı. Rapordaki genel değerlendirmeye göre ekim ayı sıcaklıkları, Marmaris, Muğla, Akhisar, Datça, Korkuteli, Elmalı, Dalaman, Senirkent, Acıpayam, Mut, Kaş, Manavgat, Antakya, Finike, Silifke, Tefenni, Samandağ, Ergani ve Çermik çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Yalova, Trabzon, Pazar, Bartın, Hopa, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Yurdun diğer kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti. Ekim ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,7 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 33,8 derece ile Kozan'da tespit edildi. Ayrıca 2026 yılı Ekim ayında Türkiye genelinde yeni ekstrem sıcaklık (maksimum ve minimum) değerinin gerçekleşmediği belirtildi.

ORTALAMA SICAKLIK 15,3 DERECE OLDU

Türkiye'de 1991-2020 yılları arasındaki ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,6 derece olarak hesaplanırken, 2026 yılı Ekim ayında bu değer 15,3 derece oldu. Böylece ekim ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının 0,3 derece altında gerçekleşti.

BÖLGELERE GÖRE EKİM SICAKLIKLARI

Bölgelere göre yapılan değerlendirmede, Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 15,7 derece olarak ölçüldü. Bölgenin uzun yıllar ekim ayı ortalaması ise 15,9 derece oldu. Yalova çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık 3,2 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 31,6 dereceyle Lüleburgaz'da kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı 16,4 derece olarak ölçüldü. Uzun yıllar ortalaması 17,3 derece olan bölgede Marmaris, Muğla, Akhisar ve Datça çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyretti. En düşük sıcaklık 0,9 dereceyle Gediz'de, en yüksek sıcaklık 31,9 dereceyle Nazilli ve Aydın'da ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı 18,3 derece olarak gerçekleşirken, uzun yıllar ortalaması 19,4 derece oldu. Korkuteli, Elmalı, Dalaman, Senirkent, Acıpayam, Mut, Kaş, Manavgat, Antakya, Finike, Silifke, Tefenni ve Samandağ çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kaldı. Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 dereceyle Senirkent'te, en yüksek sıcaklık ise 33,8 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar ekim ayı ortalaması 12,7 derece olurken, 2026 yılı Ekim ayında ortalama sıcaklık 12,6 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 1,9 dereceyle Boğazlıyan ve Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 dereceyle Ereğli'de tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ekim ayı ortalama sıcaklığı 14,9 dereceyle uzun yıllar ortalaması olan 14,5 derecenin üzerine çıktı. Trabzon, Rize'nin Pazar ilçesi, Bartın ve Hopa çevrelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında ölçüldü. En düşük sıcaklık 0,5 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık 33,3 dereceyle Bartın'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı 12,2 derece olarak ölçüldü. Uzun yıllar ortalaması 12 derece olan bölgede Ergani çevresinde sıcaklıklar normallerin altında, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise normallerin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretti. En düşük sıcaklık sıfırın altında 2,7 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 26,4 dereceyle Iğdır'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ekim ayı ortalama sıcaklığı 18,9 derece oldu. Uzun yıllar ortalaması 19,5 derece olan bölgede Çermik çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin en düşük sıcaklığı 6,9 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklığı ise 32 dereceyle Cizre'de ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı