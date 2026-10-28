Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Kozan'da kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Çulluuşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çulluuşağı Mahallesi'nde, Y.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
Eda Biçim’in değişimi dikkat çekti: Dört ayda 20 kilo verdi

Dört ayda 20 kilo verdi! Paris pozları nefes kesti
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
Netanyahu'ya istifa çağrısı! Likud üyelerine seslendi: İsyan edin

Netanyahu'ya istifa çağrısı! Yakınındaki isimlere seslendi: İsyan edin
Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası