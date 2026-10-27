Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosikletteki çift hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ve eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 01 D 0788 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Z.A.K. (30) idaresindeki 01 AFJ 861 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Z.A.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Ş.K. (29) hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı