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Kozan'da yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Kozan'da yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Kozan-Kadirli kara yolunda otomobilin yoldan çıkması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralanan kişi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Plakası öğrenilemeyen M.K. (37) idaresindeki otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.K, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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