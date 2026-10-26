Kozan'da son bir haftalık denetimde 3 zanlı tutuklandı, 45 araç trafikten men edildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 43 noktada 450 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Hükümlüler de işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Trafik denetiminde 203 motosiklet sürücüsüne ceza uygulayan ekipler, 45 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA