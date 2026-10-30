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Adana Kozan'da öğrenciler Cumhuriyet Bayramı futbol turnuvasında madalya aldı

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Adana Kozan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Ortaokulu'nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Öğrencilere madalya ve hediye verildi; maçları Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, davetliler ve veliler izledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Yunus Emre Ortaokulu'nda, öğrenciler arasında sportif rekabeti ve dayanışmayı artırmak amacıyla sınıflar arası futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuva sonunda öğrencilere katılımlarından dolayı madalya ve hediye takdim edildi.

Maçları Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, kurum müdürleri, davetliler ve veliler de takip etti.

Kaynak: AA
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