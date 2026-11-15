Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'de ekim ayı sıcaklığı 15,3 dereceyle normallerinin 0,3 derece altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye genelinde ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,3 derece kaydedildi ve 1991-2020 normallerinin 0,3 derece altında kaldı. Rapora göre ayın en yüksek sıcaklığı Adana'nın Kozan ilçesinde 33,8 derece, en düşüğü ise Erzurum'da sıfırın altında 2,7 derece oldu.

Türkiye'de 2026 yılı ekim ayı ortalama sıcaklığı, 15,3 dereceyle mevsim normallerinin 0,3 derece altında kaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2026 yılı Ekim Ayı Ortalama Sıcaklıklarının 1991-2020 Normallerine Göre Mukayesesi Raporu"ndan derlediği bilgilere göre Türkiye'de 1991-2020 döneminde 15,6 derece olan ekim ayı ortalama sıcaklığı, bu yıl 15,3 derece olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında ortalama sıcaklıklar, Marmaris, Muğla, Akhisar, Datça, Korkuteli, Elmalı, Dalaman, Senirkent, Acıpayam, Mut, Kaş, Manavgat, Antakya, Finike, Silifke, Tefenni, Samandağ, Ergani ve Çermik çevrelerinde mevsim normallerinin altında kaldı.

Yalova, Trabzon, Rize'nin Pazar ilçesi, Bartın, Hopa, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Yurdun diğer kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Ekim ayında en yüksek sıcaklık 33,8 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 2,7 dereceyle Erzurum'da ölçüldü.

Sıcaklıklar Akdeniz'de normalin 1,1 derece altında kaldı

Bölgesel verilere göre, ekim ayında mevsim normallerinden en fazla sapma Akdeniz Bölgesi'nde yaşandı. Bölgede uzun yıllar ekim ayı ortalama sıcaklığı 19,4 derece iken bu yıl 18,3 derece olarak kaydedildi. Ege Bölgesi'nde uzun yıllar ortalaması 17,3 derece olan sıcaklık, bu yıl 16,4 dereceye geriledi.

Marmara Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı 15,9 derecelik normalin altında kalarak 15,7 derece, İç Anadolu Bölgesi'nde ise 12,7 derecelik normalin hemen altında 12,6 derece olarak gerçekleşti. Karadeniz Bölgesi'nde ekim ayı ortalama sıcaklığı, 14,5 derecelik normalinin üzerine çıkarak 14,9 dereceye ulaştı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise uzun yıllar ortalaması 12 derece olan ekim ayı sıcaklığı bu yıl 12,2 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 19,5 derecelik normalinin altında kalarak 18,9 derece olarak gerçekleşti.

Böylece ekim ayında 7 coğrafi bölgenin 5'inde ortalama sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının altında, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise üzerinde kaydedildi.

Kaynak: AA
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eurovision Asya'nın ilk kazananı Filipinler oldu: 19 yaşındaki Carmelle birinci

11 ülke yarıştı, 19 yaşındaki genç kız tarihe geçti!
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Enes oldu: Potada dört isim var

MasterChef'te eleme heyecanı! İşte yarışmaya veda etme riski olanlar
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
Bahreyn'de korku dolu gece! Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu: Devletten vatandaşlarına acil çağrı

Sirenler çaldı, patlamalar duyuldu! Vatandaşlara korkutan uyarı
Kahramanmaraş'ta Aşık Kamberi olarak tanınan halk ozanı otogar tuvaletinde ölü bulundu

Türküleri dillerdeydi! Cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı

İşte art arda İstanbul'a indirmek istedikleri 3 transfer
Can Yaman'ın son hâli şaşırttı! Herkes aynı soruyu sordu

Can Yaman'ın son hali şaşırttı! Ten rengini görenler aynı soruyu sordu