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Kozan'da arkadaşlık teklifini reddeden genç kızı vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

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Kozan'daki Dağılcak Mesire Alanı'nda arkadaşlık teklifini reddeden genç kız ile şüpheli arasında çıkan tartışmada şüpheli, av tüfeğiyle genç kızı vurarak öldürdü. Olay yerindeki sivil uzman çavuşun yakaladığı şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki genç kızı piknikte ailesinin yanında pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. Gamber F. (42) ile arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler (22) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Gamber F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada mesire alanında yemek yiyen sivil uzman çavuş, müdahale edip Gamber F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ganber F., öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ganber F., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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