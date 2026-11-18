Adana'nın Kozan ilçesinde verimliliğini kaybeden meraların yeniden hayvancılığa kazandırılması amacıyla başlatılan ıslah çalışmaları kapsamında Tepecikören Mahallesi'nde yaklaşık 70 dekarlık alanda suni mera tesisi oluşturularak ekim çalışmaları tamamlandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce onaylanan 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalar, 2024 yılında ilçede başladı. 2028 yılına kadar devam etmesi planlanan proje çerçevesinde, Tepecikören Mahallesi'nde mera vasfını kaybetmiş yaklaşık 70 dekarlık arazi yeniden üretime kazandırılmak üzere çalışmaya alındı. Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin gözetiminde, mahalle sakinlerinin de katılımıyla arazide ekim çalışmaları tamamlandı.

300 dekarlık alanda daha çalışma yapılacak

Kozan İlçe Tarım müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında yaklaşık 300 dekarlık mera alanında ot verimliliğinin artırılması amacıyla bölgenin tarım takvimine uygun gübreleme yapılması planlanırken verimliliğini kaybeden mera alanlarının yeniden hayvancılığın hizmetine sunulması, üreticilerin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı