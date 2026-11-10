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Adana'da peş peşe depremler! Dün Kozan, bugün Aladağ sallandı

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Adana'da peş peşe depremler! Dün Kozan, bugün Aladağ sallandı
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Adana'da dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de yer sarsıntısı yaşandı. 10 Kasım Salı günü saat 21.12'de Aladağ ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kentte yaşanan son depremleri yeniden akıllara getirdi.

Adana'da iki gün üst üste deprem meydana geldi. Dün Kozan ilçesinde yaşanan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bugün Aladağ ilçesi 3,7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

ADANA'DA BİR DEPREM DAHA! BU KEZ ALADAĞ SALLANDI

Adana'da son iki gündür meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. 10 Kasım 2026 Salı günü saat 21.12'de merkez üssü Aladağ ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Akşam saatlerinde meydana gelen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin büyüklüğü ise 3,7 olarak kayıtlara geçti.

DÜN DE KOZAN'DA 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Adana'da yaşanan son sarsıntı, bir gün önce Kozan ilçesinde meydana gelen depremi yeniden hatırlattı. AFAD verilerine göre 9 Kasım Pazartesi günü saat 15.28'de Kozan merkezli 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Haberler.com
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