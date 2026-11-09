Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da Kozan merkezli 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de hissedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da Kozan merkezli 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de hissedildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldi ve kent merkezinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden çıkarak sokakta beklerken, iş yerinden çıkanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KENT MERKEZİNDE DE HİSSEDİLDİ

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden çıkarak sokakta bekledi. Sarsıntıyı hissedip iş yerinden çıkanlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde fotoğrafçı Yaşar Hiçyakmazer, sarsıntıyla birlikte dükkanından çıktığını belirterek, "İş yerinde otururken koltuk birden ileri geri hareket etti. Lambaya bakınca deprem olduğunu anladım. Panik yapıp, dışarı çıktım. Şu anda sakin, inşallah bir daha olmaz" dedi.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı11

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

96 yaşındaki Nezihe Dilmen, Atatürk'ü gördüğü anı anlattı: Ayağında potur, başında kepi vardı

Atatürk'ü gördüğü günü anlattı! Kıyafetini bile unutmamış
Adıyaman'da pompalı tüfekle kuyumcuya dalan maskeli şüpheli eli boş kaçtı

Pompalı tüfekle kuyumcuya daldı! İşler planladığı gibi gitmedi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını delirten olay! Hepsi "Bunu neden yaptınız?" diyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler25

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler
Apple CEO'su Tim Cook'tan 10 Kasım öncesi anlamlı ziyaret

Sürpriz ziyaret! 10 Kasım öncesi Anıtkabir'e gelen isim şaşırttı