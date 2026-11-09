Adana'da Kozan merkezli 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde de hissedildi

KENT MERKEZİNDE DE HİSSEDİLDİ

Adana'da merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden çıkarak sokakta bekledi. Sarsıntıyı hissedip iş yerinden çıkanlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kent merkezinde de hissedildi. Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde fotoğrafçı Yaşar Hiçyakmazer, sarsıntıyla birlikte dükkanından çıktığını belirterek, "İş yerinde otururken koltuk birden ileri geri hareket etti. Lambaya bakınca deprem olduğunu anladım. Panik yapıp, dışarı çıktım. Şu anda sakin, inşallah bir daha olmaz" dedi.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı