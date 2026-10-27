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Adana Kozan'da refüje çarpıp devrilen cipte 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Adana kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.M. idaresindeki 03 ACU 153 plakalı cip, Kozan- Adana kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Y.M. ile araçtaki S.D. ve A.K. ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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