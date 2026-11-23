Adana Kozan'da Zeynep Aköz, trafik kazasında ölen eşinin muhtarlığına 260 oyla seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Kozan ilçesinde Zeynep Aköz, trafik kazasında yaşamını yitiren eşi Mustafa Aköz'ün görev yaptığı Eskimantaş Mahallesi'nin muhtarlığına 260 oyla seçildi. İki adayın yarıştığı seçimde Ramazan Koçyiğit 197 oy aldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Zeynep Aköz, trafik kazasında yaşamını yitiren eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.
Eskimantaş Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Aköz'ün 2 Ağustos'ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle muhtarlık seçimi yapıldı.
Sandık başına giden vatandaşlar, yeni muhtarı belirlemek için oy kullandı.
İki adayın yarıştığı seçimde Aköz'ün eşi Zeynep Aköz 260 oy, Ramazan Koçyiğit ise 197 oy aldı.
Aköz, bu sonuçla eşinin görev yaptığı mahallenin muhtarı oldu.
Kaynak: AA