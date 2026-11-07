Adana Kozan'da portakal ağaçları sıcaklık nedeniyle kasımda çiçek açtı

Adana Kozan'da portakal ağaçları sıcaklık nedeniyle kasımda çiçek açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık nedeniyle portakal ağaçları kasımda çiçek açtı. Tufanpaşa Mahallesi'ndeki bahçede görülen beyaz çiçekler, bahçe sahibi ve mahalle sakinlerinin ilgisini çekti; sahibi ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bazı portakal ağaçları çiçek açtı.
Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, nisanda çiçek açması beklenen portakal ağaçları, Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait bahçede kasımda çiçeklendi.
Ağaçların dallarındaki beyaz çiçekler, Büyük'ün ve mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.
Bahçe sahibi Ramazan Büyük, gazetecilere, bazı portakal ağaçlarının kasımda çiçek açtığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Kaynak: AA