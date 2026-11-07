Adana Kozan'da portakal ağaçları sıcaklık nedeniyle kasımda çiçek açtı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bazı portakal ağaçları çiçek açtı.

Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle, nisanda çiçek açması beklenen portakal ağaçları, Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait bahçede kasımda çiçeklendi.

Ağaçların dallarındaki beyaz çiçekler, Büyük'ün ve mahalle sakinlerinin ilgisini çekti.

Bahçe sahibi Ramazan Büyük, gazetecilere, bazı portakal ağaçlarının kasımda çiçek açtığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Kaynak: AA