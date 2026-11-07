Adana Kozan'da portakal ağaçları yalancı baharla kasımda çiçek açtı

Adana Kozan'da portakal ağaçları yalancı baharla kasımda çiçek açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'nın Kozan ilçesinde yalancı baharın etkisiyle portakal ağaçları kasım ayında çiçek açtı. Normalde nisanda çiçek açması beklenen portakal ağaçlarının kasımda çiçek açması, Tufanpaşa Mahallesi'ndeki bahçe sahibi Ramazan Büyük'ü de şaşırttı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde portakal ağaçları çiçek açtı.
Kentin narenciye merkezi olan Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait evin önündeki portakal ağaçları yalancı baharın etkisiyle çiçek açtı. Normalde nisanda çiçek açması gereken portakalların, kasımda çiçek açması görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Ramazan Büyük, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Baharda açması gereken portakallar kasım ayında çiçek açtı. Ben de çok şaşırdım" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı