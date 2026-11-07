Adana Kozan'da portakal ağaçları yalancı baharla kasımda çiçek açtı

ADANA'nın Kozan ilçesinde portakal ağaçları çiçek açtı.

Kentin narenciye merkezi olan Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde Ramazan Büyük'e ait evin önündeki portakal ağaçları yalancı baharın etkisiyle çiçek açtı. Normalde nisanda çiçek açması gereken portakalların, kasımda çiçek açması görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Ramazan Büyük, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Baharda açması gereken portakallar kasım ayında çiçek açtı. Ben de çok şaşırdım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı