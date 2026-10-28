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Adana Kozan'da tekel bayisine motosikletli 2 kişi tabancayla ateş açtı

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Adana Kozan'da tekel bayisine motosikletli 2 kişi tabancayla ateş açtı Haber Videosunu İzle
Adana Kozan'da tekel bayisine motosikletli 2 kişi tabancayla ateş açtı
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Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletle gelen 2 kişi, husumetli oldukları iddia edilen tekel bayisine tabancayla ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camları ve park halindeki bir otomobile mermi isabet etti; kimse yaralanmadı, maddi hasar oluştu ve polis şüphelileri arıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletle gelen 2 kişi, husumetli oldukları iddia edilen tekel bayisine tabancayla ateş açtı. İş yerinin camlarına ve park halindeki bir otomobile mermiler isabet ederken, olayda kimse yaralanmadı.

Olay, ilçedeki Adana Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 şahıs, husumetlilerine ait olan iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda iş yerinin camlarına ve cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobile mermiler isabet etti. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İş yerinin daha önce de birkaç kez silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Silahlı saldırı anında bölgeden geçen O.Y. isimli bir vatandaş, "Ben paket götürüyordum. Siyah kıyafetli bir kişi benim önümden ya da arkamdan atladı. Bir şarjör boşalttı kaçtı, geldi tekrar sıktı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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