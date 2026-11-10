Kozan'da denetimde 2 tabanca ele geçirildi, 31 araca 306 bin 628 TL ceza kesildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin asayiş denetimlerinde 1'i ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-9 Kasım 2026 tarihleri arasında ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 45 noktada gerçekleştirilen şok uygulamalara 470 emniyet personeli ile denetimler yapıldı.

Denetimlerde 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatlı tabanca, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde modifiyeli 4 araç hakkında işlem yapılırken, 107 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden idari para cezası uygulandı. 44 araç ve 16 motosiklet trafikten men edildi. Vatandaşların huzurunu bozan saygısız araç kullanımı, yüksek sesle müzik ve abartı egzoza yönelik denetimlerde ise 31 araca toplam 306 bin 628 TL ceza kesildi.

Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak amacıyla satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı