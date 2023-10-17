Konyaaltı Haberleri - Konyaaltı Haber - Haberler

Konyaaltı Haberleri
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Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Davi Pereira'nın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi
Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Davi Pereira'nın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Türkiye'nin En Başarılı Kulübü Oldu
Son Dakika: Antalyasporlu Naldo'nun geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren oğlu Davi hayatını kaybetti
Konyaaltı Belediyesi, Çakırlar İlkokulu'nda Kız Çocuklarına Farkındalık Eğitimi Verdi
Gülben Ergen, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ismini anaokuluna verdi
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, değişim tartışmalarını değerlendirdi
Adrenalin tutkusu yasak dinlemiyor: İhbar üzerine elen polisleri görünce farklı noktalara iniş yaptılar
Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanyol rakibiyle eşleşti
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in oğlu Deniz Şahin ile Naz Ünal evlendi
Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu
6 çocuk annesiydi! 9 aylık hamile olan Kazakistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu
Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla Görüştü
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