Konyaaltı Haberleri - Konyaaltı Haber - Haberler

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Konyaaltı Haberleri

Konyaaltı haber, Konyaaltı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Davi Pereira'nın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Davi Pereira'nın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Konyaaltı - 40 Dakika Önce
Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Davi Pereira'nın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Davi Pereira'nın Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

Konyaaltı - 51 Dakika Önce
Bitexen Antalyaspor'un stoperi Naldo'nun oğlu Davi vefat etti

Bitexen Antalyaspor'un stoperi Naldo'nun oğlu Davi vefat etti

Konyaaltı - Dün 14:17
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Türkiye'nin En Başarılı Kulübü Oldu

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Türkiye'nin En Başarılı Kulübü Oldu

Konyaaltı - Dün 13:17
Antalyasporlu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalyasporlu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyaaltı - Dün 12:07
Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Hayatını Kaybetti

Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu Hayatını Kaybetti

Konyaaltı - Dün 12:06
Son Dakika: Antalyasporlu Naldo'nun geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren oğlu Davi hayatını kaybetti

Son Dakika: Antalyasporlu Naldo'nun geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren oğlu Davi hayatını kaybetti

Konyaaltı - Dün 11:59
Antalya'da Vatandaşlar, Drift Yapan Sürücülerden Şikayetçi

Antalya'da Vatandaşlar, Drift Yapan Sürücülerden Şikayetçi

Konyaaltı - 15.10.2023
Konyaaltı Belediyesi'ndeki Zeytin Ağaçlarından Minik Ellerle Hasat

Konyaaltı Belediyesi'ndeki Zeytin Ağaçlarından Minik Ellerle Hasat

Konyaaltı - 15.10.2023
Hentbol Süper Lig Maçları

Hentbol Süper Lig Maçları

Konyaaltı - 14.10.2023
Konyaaltı Belediyesi, Çakırlar İlkokulu'nda Kız Çocuklarına Farkındalık Eğitimi Verdi

Konyaaltı Belediyesi, Çakırlar İlkokulu'nda Kız Çocuklarına Farkındalık Eğitimi Verdi

Konyaaltı - 11.10.2023
Antalya'da mahsur kalan ördek itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Antalya'da mahsur kalan ördek itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Konyaaltı - 11.10.2023
Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

Antalya sahillerinde yoğunluk sürüyor

Konyaaltı - 10.10.2023
Konyaaltı'nda 1923 Zeybeklerinin Cumhuriyet Kutlaması Provaları Devam Ediyor

Konyaaltı'nda 1923 Zeybeklerinin Cumhuriyet Kutlaması Provaları Devam Ediyor

Konyaaltı - 10.10.2023
Gülben Ergen, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ismini anaokuluna verdi

Gülben Ergen, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ismini anaokuluna verdi

Konyaaltı - 09.10.2023
CHP Antalya İl Başkanlığına Nail Kamacı seçildi

CHP Antalya İl Başkanlığına Nail Kamacı seçildi

Konyaaltı - 08.10.2023
CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, değişim tartışmalarını değerlendirdi

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, değişim tartışmalarını değerlendirdi

Konyaaltı - 08.10.2023
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın başlıyor

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın başlıyor

Konyaaltı - 07.10.2023
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Alanya'dan start alacak

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın Alanya'dan start alacak

Konyaaltı - 07.10.2023
Adrenalin tutkusu yasak dinlemiyor: İhbar üzerine elen polisleri görünce farklı noktalara iniş yaptılar

Adrenalin tutkusu yasak dinlemiyor: İhbar üzerine elen polisleri görünce farklı noktalara iniş yaptılar

Konyaaltı - 06.10.2023
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Mevlid-i Şerif okutuldu

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için Mevlid-i Şerif okutuldu

Konyaaltı - 06.10.2023
Emekliler Konyaaltı Belediyesinin konseriyle eğlendi

Emekliler Konyaaltı Belediyesinin konseriyle eğlendi

Konyaaltı - 06.10.2023
Antalya'da Adrenalin Tutkunları Varyant Seyir Terasında Buluşuyor

Antalya'da Adrenalin Tutkunları Varyant Seyir Terasında Buluşuyor

Konyaaltı - 06.10.2023
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Cumhuriyet'in değerleri korunmalı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen: Cumhuriyet'in değerleri korunmalı

Konyaaltı - 05.10.2023
Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanyol rakibiyle eşleşti

Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda İspanyol rakibiyle eşleşti

Konyaaltı - 04.10.2023
Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 zeybek gösterisi yapılacak

Antalya'da Cumhuriyetin 100. yılında 1923 zeybek gösterisi yapılacak

Konyaaltı - 04.10.2023
Antalya'da Seyyar Pazarcılar Kapalı Pazarın Dışında Pazar Alanı Oluşturdu

Antalya'da Seyyar Pazarcılar Kapalı Pazarın Dışında Pazar Alanı Oluşturdu

Konyaaltı - 04.10.2023
Antalya'da açık kasa kamyoneti çocuklar kullanmış

Antalya'da açık kasa kamyoneti çocuklar kullanmış

Konyaaltı - 04.10.2023
Antalya'da bağıran pazarcıya taviz yok

Antalya'da bağıran pazarcıya taviz yok

Konyaaltı - 03.10.2023
Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan çocuklardan biri yakalandı

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan çocuklardan biri yakalandı

Konyaaltı - 03.10.2023
Konyaaltı Belediyesi tarafından açılan Bebek Parkı yoğun ilgi görüyor

Konyaaltı Belediyesi tarafından açılan Bebek Parkı yoğun ilgi görüyor

Konyaaltı - 03.10.2023
Antalya'da açık kasa kamyonetin şoförü çocuk çıktı

Antalya'da açık kasa kamyonetin şoförü çocuk çıktı

Konyaaltı - 03.10.2023
Kaçırdıkları araçla 3 ilçeyi birbirine katan çocuklar, polisi peşlerine taktı

Kaçırdıkları araçla 3 ilçeyi birbirine katan çocuklar, polisi peşlerine taktı

Konyaaltı - 03.10.2023
Muhittin Böcek, Konysiad'ın Konuğu Oldu

Muhittin Böcek, Konysiad'ın Konuğu Oldu

Konyaaltı - 03.10.2023
Antalya'da Karavan Park Hizmete Açıldı

Antalya'da Karavan Park Hizmete Açıldı

Konyaaltı - 03.10.2023
Antalya semt pazarlarında bağırarak satış yapanlara 1.295 TL ceza kesildi

Antalya semt pazarlarında bağırarak satış yapanlara 1.295 TL ceza kesildi

Konyaaltı - 03.10.2023
Antalya'dan Ankara'ya Bisiklet Turu Düzenlendi

Antalya'dan Ankara'ya Bisiklet Turu Düzenlendi

Konyaaltı - 02.10.2023
Konyaaltı Belediyesi Hisarçandır'da beton yol çalışması gerçekleştirdi

Konyaaltı Belediyesi Hisarçandır'da beton yol çalışması gerçekleştirdi

Konyaaltı - 02.10.2023
Nesli Azalan Lagos Balığı Kurtarıldı

Nesli Azalan Lagos Balığı Kurtarıldı

Konyaaltı - 02.10.2023
Pazar kenarında seyyardan 17 bin 500'e satılık kaldırım

Pazar kenarında seyyardan 17 bin 500'e satılık kaldırım

Konyaaltı - 30.09.2023
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in oğlu Deniz Şahin ile Naz Ünal evlendi

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in oğlu Deniz Şahin ile Naz Ünal evlendi

Konyaaltı - 30.09.2023
Konyaaltı Belediyespor, RK Hadzici'yi farklı mağlup etti

Konyaaltı Belediyespor, RK Hadzici'yi farklı mağlup etti

Konyaaltı - 30.09.2023
Antalya Semt Pazarlarında Seyyar Satıcılar Tepki Çekiyor

Antalya Semt Pazarlarında Seyyar Satıcılar Tepki Çekiyor

Konyaaltı - 30.09.2023
Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'nın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı'nın hedefi Avrupa'da kupa kazanmak

Konyaaltı - 30.09.2023
Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu

Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu

Konyaaltı - 29.09.2023
Antalya'da 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Konyaaltı - 29.09.2023
Antalya'da hamile kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da hamile kadın evinde ölü bulundu

Konyaaltı - 29.09.2023
Kazakistan uyruklu 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Kazakistan uyruklu 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Konyaaltı - 29.09.2023
6 çocuk annesiydi! 9 aylık hamile olan Kazakistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

6 çocuk annesiydi! 9 aylık hamile olan Kazakistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Konyaaltı - 29.09.2023
Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla Görüştü

Rusya Büyükelçisi ve Başkonsolosu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla Görüştü

Konyaaltı - 29.09.2023

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