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Antalya'da TURNAs-2026 seçkin gözlemci gününe 18 gemi ve 1300 personel katıldı

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TURNAs-2026 Seçkin Gözlemci Günü'nde Antalya Konyaaltı'da milli ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekat ortamındaki etkinlikleri sergilendi. Faaliyetlere 18 gemi, 11 hava aracı ve 1300 personel katıldı; tatbikat insansız deniz araçlarının geçişiyle sona erdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı-2026 (TURNAs-2026) Seçkin Gözlemci Günü'nde, milli ve NATO uyumlu insansız sistemlerin deniz harekat ortamındaki etkinlikleri sergilendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Plajı açıklarında yapılan seçkin gözlemci günü faaliyetlerini Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da takip etti.

Seçkin gözlemci günü faaliyetlerine 18 gemi, 11 hava aracı ve 1300 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında örtülü keşif ve gözetleme, sahil hattında mayın tespiti ve imhası, amfibi hedef sahasında keşif ve gözetleme ile düşman kıyı başının keşfi ve yumuşatılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

FPV dron ile kamikaze insansız deniz aracı imha edildi

İnsansız kara ve hava araçlarının meskun mahal muharebesinde kullanıldığı tatbikatta, TB3 ve AKSUNGUR insansız hava araçlarından sonoboy atışı, TUNGA-X radar entegreli avcı dron hücumu, ANKA-S insansız hava aracından ŞİMŞEK-K kamikaze dron atışı ve patlayıcı yüklü PİRANA kamikaze insansız deniz aracı hücumu yapıldı.

TCG BEYKOZ'da TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi kullanılarak FPV dron ve kamikaze insansız deniz aracı imha edilen tatbikatta, ayrıca denize düşen personelin kurtarılmasına yönelik eğitim gerçekleştirildi.

İnsansız deniz, hava ve kara araçlarının farklı görevlerde kullanımının denendiği tatbikatta insanlı ve insansız platformların birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi, savunma sanayisi firmalarınca geliştirilen yeni sistemlerin deniz koşullarındaki performanslarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat katılımcılarına, ADVENT UFUK ve TDR sistemlerinin tesisi gösterildi, savunma sanayi firmalarının geliştirdiği sistemler sergilendi.

Tatbikatta çok maksatlı amfibi gemi, fırkateyn, korvet, hücumbot, denizaltı, mayın avlama gemisi, test ve eğitim gemisi, amfibi çıkarma gemileri ile yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra insansız deniz araçları ve Sahil Güvenlik botları görev aldı.

Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri, insansız deniz araçlarının geçişi ile sona erdi.

Kaynak: AA
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