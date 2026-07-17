Haberler

Antalya'da dağlık arazideki yaralı MSB'nin tahliye operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya Konyaaltı'nda dağlık arazide kaza sonucu yaralanan bir kişinin, Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterle gerçekleştirilen zorlu tahliye operasyonuyla hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da dağlık arazide kaza sonucu yaralanan kişinin, helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonuyla hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Konyaaltı'nda dağlık arazide kaza geçirerek yaralanan bir kişi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İlgili personel tarafından "zorlu arazi şartlarında, saniyelerle yarışarak profesyonel bir tahliye operasyonu gerçekleştirildiği" aktarılan açıklamada, "Kahraman ekibimiz, vatandaşımızı emniyetli bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü

Mutluluğu 3 ay sürdü
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Soruşturmada kritik viraj: Sağ kolu bakın nerede yakalandı
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza

Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Ödül gibi ceza isyan ettirdi
Kim der ki 60 yaşında! Mike Tyson'ın fiziğini gören tekrar baktı

Yaşını duyanlar inanamıyor! Yıllara meydan okuyan adam
Daha 54 yaşındaydı! Cami avlusunda ölü bulundu

Cami avlusunda ölü bulundu
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek