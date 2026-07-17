Antalya'da dağlık arazideki yaralı MSB'nin tahliye operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Antalya'da dağlık arazide kaza sonucu yaralanan kişinin, helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonuyla hastaneye ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Konyaaltı'nda dağlık arazide kaza geçirerek yaralanan bir kişi için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopterin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İlgili personel tarafından "zorlu arazi şartlarında, saniyelerle yarışarak profesyonel bir tahliye operasyonu gerçekleştirildiği" aktarılan açıklamada, "Kahraman ekibimiz, vatandaşımızı emniyetli bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.