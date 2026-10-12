Haberler

Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi Haber Videosunu İzle
Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 67 yaşındaki sürücü Cemal Oktay ile 62 yaşındaki Şükrü Fidan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücünün eşi Bedriye Can Oktay da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı ve ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.

  • Konyaaltı'nda Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde Cemal Oktay'ın kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç virajda kontrolden çıkarak bariyerleri aşmış ve yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanmıştır.
  • Kazada sürücü Cemal Oktay ile yanındaki Şükrü Fidan olay yerinde, sürücünün eşi Bedriye Can Oktay ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir.
  • Kazada yaralanan Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y.'nin hastanede tedavisi sürerken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştür.

Konyaaltı’nda virajda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişiden biri olan Bedriye Can Oktay’ın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3'e çıktı.

VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI

Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi’nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cemal Oktay’ın kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent’ten kent merkezi yönüne giderken virajda kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Cemal Oktay ile yanındaki Şükrü Fidan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y., AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ DE KURTARILAMADI

Sürücü Cemal Oktay’ın eşi Bedriye Can Oktay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y.’nin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

araç kullanmaya yaş sınırı getirilmelidir.!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Antalya’da botoks alarmı! 16 kişi hastanelik oldu, 3'ü yoğun bakıma alındı

Kırışıklıklardan kurtulayım derken canlarından olacaklardı
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Amanda Seyfried cinsel sahneler nedeniyle dizi teklifini reddetti: Yabancı biriyle çıplak kalmak istemiyorum

Cinsel sahneleri görünce rolü reddetti! Bakın gerekçesi neymiş
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi