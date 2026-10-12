Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi

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Konyaaltı’nda virajda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişiden biri olan Bedriye Can Oktay’ın da hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3'e çıktı.

VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI

Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi’nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cemal Oktay’ın kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent’ten kent merkezi yönüne giderken virajda kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Cemal Oktay ile yanındaki Şükrü Fidan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y., AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ DE KURTARILAMADI

Sürücü Cemal Oktay’ın eşi Bedriye Can Oktay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y.’nin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı