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Konyaaltı'nda Kanalizasyon Hattı Patladı, Mahalleli İsyanda

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Antalya Konyaaltı'nda yağmur suyu drenaj çalışması kanalizasyon hattına zarar verdi. Sızıntı 1 gündür sürerken, mahalleli ASAT'ın ilgilenmediğini ve çevre kuyularına pis su karıştığı uyarısında bulundu.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yağmur suyu drenaj çalışması sırasında kanalizasyon hattının zarar görmesi sonucu kanalizasyon suyu çalışma alanına yayıldı. Mahalleli Orhan Kuruüzüm, 1 gündür sızıntının devam ettiğini belirterek, "Kanalizasyon borusunu patlattılar ve akıyor. Bir an önce bu akıntının durdurulması lazım" dedi.

29 Ağustos Cumartesi günü öğle saatlerinde Arapsuyu Mahallesi 642 sokakta yağmur suyu drenaj çalışması sırasında kullanılan ekskavatörün çalışmasıyla sokaktan geçen kanalizasyon hattı zarar gördü. Hattın zarar görmesiyle kanalizasyon suyunun çalışma bölgesine yayılmaya başladığını ifade eden mahalle sakinlerinden emekli Orhan Kuruüzüm, durumu fark ettikten sonra ASAT'ın 185 hattını 5 kez aradığını, fakat çalışma yapılmadığını söyledi. Kuruüzüm, mahalle muhtarının da konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu belirterek, 1 gün geçmesine rağmen sorunun giderilmediğini ifade etti.

'BİR AN ÖNCE AKINTIYI DURDURSUNLAR'

Kuruüzüm, "29 Ağustos günü öğle saatlerinde yağmur suyu drenaj çalışması başlattılar. Ekskavatörler çalışırken kanalizasyon hattını patlattılar. Dün öğle saatlerinden bu yana o kanalizasyondan su akıyor. 5 kere 185'i aradım. Sokaktaki duyarlı arkadaşlar da aradı. Muhtarımız da girişimde bulunuyor ama su hala akıyor" dedi.

Çalışma bölgesindeki sızıntının toprağa yayıldığını belirten Kuruüzüm, çevrede bahçe sulamasında kullanılan kuyular bulunduğunu söyledi. Kuruüzüm, "Muhtemelen dereye ulaştı, o lağım suyu dereye akıyor. Buradaki bütün evlerde kuyu var, bahçe sulama için. Onlara kesin karışıyor. Yani bu göz göre göre gelen bir tehlike" diye konuştu.

'TAMİR EDİLSE BİLE YENİDEN PATLAYABİLİR'

Çalışmanın devamında daha büyük bir sorun yaşanabileceğini savunan Kuruüzüm, kanalizasyon hattının onarılmasının ardından yağmur suyu drenaj borusunun aynı noktaya yerleştirileceğini ve bunun kanalizasyon hattına baskı oluşturacağını öne sürdü. Kuruüzüm, "Yağmur suyu drenaj borusu kalın, ağır ve geniş bir boru. Yer çekimi dolayısıyla şimdikini tamir etseler bile o kanalizasyon borusunun üstüne oturtacaklar. Her halükarda 3-5 gün içinde o baskıyla yağmur suyu borusu alta baskı yapıp yine patlatacak kanalizasyon borusunu" diye konuştu.

'YAĞMURDAN KAÇALIM DERKEN KANALİZASYONA UĞRADIK'

Yetkililerden öncelikli olarak kanalizasyon hattındaki sızıntının durdurulmasını isteyen Kuruüzüm, "Bir an önce şu akıntıyı durdurmaları lazım. 1 gündür akıyorö dedi. Çalışmayı yapan firmanın taşeron olduğunu 185 hattından öğrendiğini belirten Kuruüzüm, "Şimdi tamir edecekler ama o da kesmeyecek. Üstünü örtüp kapatıp üstüne boruyu yerleştirdiklerinde 3 gün sonra patlayacak bir yerden. Bunu nasıl çözecekler? Yağmurdan kaçalım derken kanalizasyona uğradık. Bir an önce akıntıyı durdurmaları lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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