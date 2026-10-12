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Antalya Konyaaltı'da uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Antalya Konyaaltı'da uçuruma yuvarlanan araçta 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları noktadan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Oktay'ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Saklıkent'ten kent merkezi yönüne ilerlediği sırada virajda kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak durabildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine ulaşan ekipler, uçuruma düşen araçta bulunan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Cemal Oktay ile araçtaki Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta yolculardan Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve Furkan ise yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları noktadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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