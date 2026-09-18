21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin Antalya ayağı 26 Eylül'de başlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANTALYA) -"Kestik Baştan Çekiyoruz" sloganıyla düzenlenen 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin (İFF) Antalya ayağı, 26 Eylül'de Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek gala gecesiyle başlayacak. Festival kapsamında 4 Ekim'e kadar Antalya'nın farklı noktalarında onlarca film ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Festival programı, Baküs Kültür Sanat'ta düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. İFF Antalya Düzenleme Kurulu Sözcüsü Okan Cinemre, toplantıda yaptığı açıklamada, bu yıl festivale dünyanın farklı ülkelerinden 490 film başvurusu yapıldığını ve festival komitesince 73 filmlik seçki oluşturulduğunu belirtti. Cinemre, Antalya'da gala gecesiyle başlayacak festival boyunca 20'si belgesel olmak üzere 53 filmin gösterileceğini, ayrıca panel ve söyleşilerin gerçekleştirileceğini söyledi.

FESTİVAL 26 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Festivalin Antalya ayağının açılış gecesi, 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

İFF Antalya Düzenleme Kurulu üyesi Emine Büyüknohutçu'nun sunacağı gecede Baküs Sahne ekibi "Vakit Geldi mi" adlı kısa oyunu sahneleyecek.

Gecede Türkiye'den "Gece Mesaisi" ve İspanya'dan "Takım Elbise ve Yemek Kabı" adlı kısa kurmaca filmler ile İsveç'ten örgütlenme ve direniş konulu "Zafer Treni" adlı belgesel gösterilecek.

Açılış gecesinde ayrıca dayanışma plaketleri sahiplerine verilecek.

Festival kapsamında 27 Eylül Pazar günü saat 15.00'te Konyaaltı Cemevi Korkmaz Tedik Salonu'nda "İşçi Sınıfı Hareketinin Yeni Doğrultusu" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Panele Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, Öğretmen Sendikası Örgütlenme Sekreteri Hüseyin Aksoy ve DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin katılacak. Emek hareketinin bugünü ve geleceğinin ele alınacağı paneli, İFF Antalya Düzenleme Kurulu üyesi Kutay Meriç yönetecek.

HAKAN TOSUN'UN BELGESELİ GÖSTERİLECEK

Festivalde, geçen yıl hayatını kaybeden çevre aktivisti gazeteci Hakan Tosun'un yönetmenliğini yaptığı 2019 yapımı "Geleceğin İzinde: Bergama" belgeseli de izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, 3 Ekim saat 19.30'da Baküs'te gösterilecek. Gösterimin ardından saat 20.30'da aktivist Erol Malçok ile gazeteci Yusuf Yavuz'un katılımıyla "Kentin ve Doğanın Talanına Karşı Ne Yapmalı" başlıklı söyleşi düzenlenecek.

"Kardeş Türküler ile 30 Yıl" belgeseli de festival kapsamında farklı salonlarda gösterilecek. Filmin 30 Eylül'de Baküs'te saat 20.00'deki gösteriminin ardından saat 22.00'de Kardeş Türküler üyesi Diler Özer ile çevrim içi söyleşi gerçekleştirilecek.

YÖNETMEN PELİN ESMERİN YAPIMLARI DA SEÇKİDE YER ALIYOR

Festival seçkisinde yönetmen Pelin Esmer'in "11'e 10 Kala", "Gözetleme Kulesi", "Oyun" ve "Kraliçe Lear" filmleri de yer alacak. Filmlerin farklı salonlardaki gösterimlerinin ardından Esmer ile çevrim içi söyleşi yapılacak.

Yönetmen Ken Loach'ı konu alan "Ken Loach: Eylemcilik Sanatı" adlı biyografik belgesel de festival kapsamında tek gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Festivalin bu yılki seçkisinde kadın emeği ve mücadelesini konu alan yapımlar da yer alıyor. "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır", Peru'daki madenci kadınları konu alan "Tozlar ve Düşler" ve "Kusursuz Ölçü Nedir" adlı animasyonun yanı sıra Romanya-Almanya ortak yapımı "Clara" ile Türkiye yapımı "Gülizar" filmleri de gösterilecek.

AÇIK HAVA FİLM GÖSTERİMLERİ

Festivalin son gününde, 4 Ekim Pazar günü Lara'daki Yalımpark'ta açık hava gösterimleri düzenlenecek.

Saat 19.00'da geçen yıl Altın Portakal'da gösterilen ve Serteller ailesinin hikayesini anlatan "Roman Gibi" belgeseli, saat 20.15'te ise "Parçalı Yıllar" adlı yerli uzun metrajlı kurmaca film izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: ANKA