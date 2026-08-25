Aslan Balığı Temasında Sıcak Su Uyarısı

Antalya'da yaklaşık 26 yıldır araştırma ve eğitim amacıyla dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun bir parmağına ve avuç içine, Konyaaltı'ndaki dalış sırasında aslan balığının dikenleri battı. Yaşadığı şiddetli acının ardından uyguladığı uzun süreli sıcak su yöntemini anlatan Gökoğlu, "Bazı vatandaşlarımız böyle bir olay yaşadıklarında bölgeye buz uyguluyor. Ancak buz uygulaması yanlış. Aslan balığı teması yaşandığında sıcak su uygulanması gerekiyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, pazar günü Konyaaltı'nda dalış yaptığı sırada aslan balığıyla temas etti. Denizde buldukları plastik atıkları geçirmek ve taşımak amacıyla kullandıkları paslı demir çubukla uğraştığı sırada Gökoğlu'nun eline çarpan balığın dikenleri, bir parmağına ve avuç içine battı. Şiddetli acı ve zonklama yaşayan Gökoğlu'nun elindeki iki noktada kanama meydana geldi.

"Dikenin battığı yerler hemen kanamaya başladı"

Yaşadığı anları anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Aslan balığıyla temas yaşadım. Balığın dikeni kazara elimin iki noktasına, bir parmağıma ve avuç içime battı. O anda çok şiddetli bir acı ve zonklama hissettim. Dikenin battığı yerler hemen kanamaya başladı. Olay Konyaaltı'nda, tamamen kaza sonucu meydana geldi" dedi.

Olayın ardından vakit kaybetmeden sahile çıktığını belirten Gökoğlu, sıcak suya ulaşmaya çalışırken sahildeki kumun sıcaklığından yararlandığını anlattı. Elini kumun sıcak bölümlerine sokarak uygulamayı sürdürdüğünü ifade eden Gökoğlu, daha sonra sıcak su temin ettiğini ifade etti. Bu tür temaslarda uzun süreli sıcak su uygulaması yapıldığını ifade eden Gökoğlu, "Sıcak su, zehrin parçalanarak denatüre olmasını ve etkisinin azalmasını sağlıyor. Olayın ardından hemen sahile çıktım ve zehir vücudumda daha fazla etkili olmadan sıcak suya ulaşmaya çalıştım. Sahile giderken kumun çok sıcak olduğunu fark edince elimi doğrudan kuma soktum. Elimi sürekli kumun en sıcak bölgelerine geçirerek uygulamayı sürdürdüm. Daha sonra karaya çıktık ve bir otelden sıcak su aldık. Elimi, dayanabileceğim en yüksek sıcaklıktaki suyun içerisinde tuttum" diye konuştu.

Uygulamanın ardından dikenin battığı bölgelerde belirgin bir hasar kalmadığını söyleyen Gökoğlu, parmağının ucunda hafif uyuşukluk ve şişlik bulunduğunu belirtti. Elindeki su toplamalarının ise sıcak su uygulamasından kaynaklandığını aktaran Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Görüldüğü gibi dikenin battığı yerlerde belirgin bir hasar kalmadı. Yalnızca parmağımın ucunda hafif bir uyuşukluk ve şişlik var. Böylece zehrin daha büyük bir hasara yol açmasını önlemiş olduk. Elimde görülen su toplamaları sıcak su uygulamasından kaynaklandı. Eğer bu uygulamayı yapmasaydık elimizde morarma ve çürüme oluşabilir, o bölgede doku ölümleri meydana gelebilirdi. Bunlar geçici, zamanla geçecek durumlar."

"Buz uygulaması yanlış"

Aslan balığı teması yaşayan bazı kişilerin bölgeye buz uyguladığını belirten Gökoğlu, bunun yanlış olduğunu ifade ederek, "Bazı vatandaşlarımız böyle bir olay yaşadıklarında bölgeye buz uyguluyor. Ancak buz uygulaması yanlış. Aslan balığı teması yaşandığında sıcak su uygulanması gerekiyor. Bu olayla birlikte daha önce anlattığımız uygulamayı kendim de tecrübe etmiş oldum. Şu anda elimde ciddi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Olayın nasıl meydana geldiğini de anlatan Gökoğlu, "Pazar günü Konyaaltı'nda dalış yapıyorduk. Denizde bulduğumuz plastik atıkları geçirmek ve taşımak amacıyla kullandığımız paslı bir demir çubuk vardı. Onunla uğraştığım sırada balık elime çarptı ve dikeni battı" dedi.

"Mutlaka doktora gitsinler"

Aslan balığıyla temas eden kişilere sağlık kuruluşuna başvurmaları uyarısında bulunan Gökoğlu, öğrencilerinin de olayın ardından kendisini hastaneye götürmek istediğini söyledi. Gökoğlu, "Bu tür bir durumla karşılaşanlar mutlaka doktora gitsin. Olayın ardından öğrencilerimiz de 'Hocam, sizi hastaneye götürelim' diyerek ısrar etti. Ancak şu ana kadar bunun için belirlenmiş özel bir tedavi yöntemi yok. En etkili uygulama sıcak su. Elinizi, dayanabildiğiniz sıcaklıktaki suyun içinde en az 45-50 dakika bekletmeniz gerekiyor. Ben yaklaşık 2 saat beklettim ve elimde ciddi bir hasar oluşmadı. Yalnızca parmağımın ucunda, dokunduğumda hissettiğim hafif bir uyuşukluk kaldı. Avuç içimde ise herhangi bir belirti kalmadı" diye konuştu.

"Suyun altında canlı balık doğrudan temas etti"

Aslan balıklarının ağa yakalandıkları sırada derilerinin sıyrılabildiğini belirten Gökoğlu, bu durumdaki temas ile canlı balığın su altındaki doğrudan temasının etkisinin farklı olduğunu söyledi. Gökoğlu, "Aslan balıkları genellikle ağa yakalandığında derileri sıyrılıyor. Bu balıkların zehri deriden köken aldığı için deri sıyrıldığında temasın etkisi, canlı balıkla doğrudan temasa göre daha az oluyor. Benim elime ise suyun altında canlı balık doğrudan temas etti. Canlı bir aslan balığının suyun altındaki doğrudan teması çok daha büyük hasar bırakabilir. Biz de bunu yaşadık ancak çok şükür ciddi bir sorun oluşmadı. Burada yalnızca yaptığımız sıcak su uygulamasının sonucunu vurgulamaya çalışıyorum. Ben doktor değilim ancak bu tür vakalarda genel olarak yapılan uygulama bu şekilde. Sıcak su uygulaması doğru bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı