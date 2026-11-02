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Eskişehir'deki meslek lisesi öğrencileri Antalya'da 15 madalya kazandı

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Eskişehir'deki meslek lisesi öğrencileri Antalya'da 15 madalya kazandı
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Eskişehir'deki meslek lisesi öğrencileri, Antalya'da 7'ncisi düzenlenen Game of Food Konyaaltı Uluslararası Gastronomi Festivali'ne katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasına göre öğrenciler 6 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Eskişehir'deki Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, uluslararası gastronomi festivalinde 15 madalya kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Game of Food Konyaaltı Uluslararası Gastronomi Festivali'ne katıldı.

Farklı kategorilerde yarışan öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Öğrenciler, festivalde 6 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 15 madalya elde etti.

Kaynak: AA
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