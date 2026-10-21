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Antalya Konyaaltı'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Antalya Konyaaltı'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi D400 kara yolunda saat 22.30 sıralarında iki motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 motosikletli, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; motosikletlilerden biri yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Antalya'da motosikletli yan şeritte seyir halindeki başka bir motosikletle çarpıştı. Motosikletlerden biri yaklaşık 200 metre sürüklenirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi D400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer istikametine seyir halindeki 35 BKE 951 plakalı motosiklet sürücüsü Bilge K.E., iddiaya göre plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın kendisini sıkıştırması nedeniyle şerit değiştirerek kaçmak istedi. Motosiklet sürücüsü genç bu sırada sağ şeritte ilerlemekte olan Rasim M.'nin kullandığı 35 AKH 364 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 motosikletli sürüklenmeye başladı.

200 metre sürüklendi

Çarpışmanın şiddetiyle 35 AKH 364 plakalı motosikletin arka tekeri yerinden çıkarken, 35 BKE 951 plakalı motosiklet sürücüsü Bilge K. E. ise yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Rasim M. ve Bilge K. E. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından 2 motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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