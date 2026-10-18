Yeni Parti'ye geçen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan kimdir? Belediyede işçiyken başkan adayı olmuştu

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31 Mart 2024 akşamı Konyaaltı'nda sandıkların tamamı açıldığında CHP'nin adayı 49 bin 995 oy almıştı. Oyların yüzde 53,77'si. Aynı belediye başkanı Cem Kotan, iki buçuk yıl sonra o partinin üyesi değil. 17 Ekim 2026'da Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye üye oldu. Cumhuriyet ve BirGün'ün haberine göre rozeti salı günü yapılacak bir törenle takılacak.

Kotan, 1 Ekim'de CHP'den istifa ettikten sonra yaklaşık iki hafta bağımsız belediye başkanı olarak görev yaptı.

CHP NEDEN İHRACINI İSTEDİ?

CHP Merkez Yönetim Kurulu, aralarında Kotan ile Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in de bulunduğu beş belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. İstiklal'in aktardığına göre CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP üyesiyken başka bir parti için çalışmanın açık bir disiplin suçu olduğunu, başka bir partinin genel başkanına "Genel başkanım" denmesini kabul etmediklerini söyledi.

Kotan aynı sabah istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisine gösterilen gerekçeyi şöyle anlattı: Yeni Parti'nin ilçe kongrelerine davetli olarak gitmesi ve Özgür Özel'e "Genel başkanım" demesi. Bunun bir protokol kuralı olduğunu, suç sayılmasını kabul etmediğini söyledi. Açıklamasında şu cümle de vardı: "Benim sevdam makamlar değil, Konyaaltı'dır."

Yeni Parti, 24 Temmuz 2026'da Özgür Özel ile birlikte CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin katılımıyla kuruldu. Medyascope'un haberine göre parti 91 milletvekiliyle kuruldu ve Özel genel başkan seçildi.

CEM KOTAN KİMDİR?

Cem Kotan, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin belediye başkanı. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçildi, Ekim 2026'da Yeni Parti'ye geçti. Hürriyet yazarı Salim Uzun'a adaylık döneminde verdiği röportajda Selçuk Üniversitesi'nde belediyecilik okuduğunu ve 30 yıldır Antalya'da yaşadığını anlatmıştı.

DHA'nın Ocak 2024'te Sözcü'de yayımlanan haberine göre Kotan, 2004'ten beri siyasetin içinde. Parti görevlerinin ardından 2014'te Muratpaşa Belediyesi'nde meclis üyesi seçildi. Adalya Vakfı'nda müdürlük yaptı, engelli çocuklara müzik dersi verdi.

BÜYÜKŞEHİR'DE İŞÇİYKEN ADAY OLDU

2019'da meclis üyeliği bitince Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışmaya başladı. Kadınlara yönelik projelerde görev aldığını söylüyordu. CHP, 2024 seçimleri için Konyaaltı'nda aday adaylığına başvuran 21 kişi arasından onu seçti. Adaylığı açıklanınca Büyükşehir'deki işinden istifa etti.

Seçimde ikinci sırada AK Parti adayı Durali Kolpak vardı. Kolpak'ın oyu yüzde 25,39'da kaldı, 23 bin 607 oy aldı. Kotan'la arasındaki fark 26 bin oyu geçti.

İSTİFA GÜNÜ MECLİSTE NE OLDU?

İstifasını açıkladığı 1 Ekim günü Konyaaltı Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısı vardı. Toplantı Beydağları Meclis Salonu'nda Kotan'ın başkanlığında yapıldı. Gazete Birlik'in haberine göre Kotan CHP'deki disiplin sürecini anlatırken izleyici sıralarındaki CHP ve Yeni Partili üyelerle bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı ve toplantıya ara verildi.

Kotan olayı kınadı, bir hatibin sözünün kesilmemesi gerektiğini söyledi. Konyaaltı'na parti ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğini de ekledi.