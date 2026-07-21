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Antalya'da 38 dereceyi bulan sıcaklık sahilleri doldurdu

Antalya'da 38 dereceyi bulan sıcaklık sahilleri doldurdu
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Antalya'da 38 derece sıcaklık, yüzde 63 nem ve 32 derece deniz suyuyla bunalan yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Denize giren, su sporları yapan, güneşlenen ve kayalıklardan atlayan tatilciler serinlemeye çalıştı.

Antalya'da etkisini sürdüren sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle bunalan yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kentte hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Bazı tatilciler çeşitli su sporları yaparken, bazıları şezlonglarda ve kumsalda güneşlendi. Sahilde kayalıklardan denize atlayanlar da oldu.

Varyant seyir noktasına gelenler, Akdeniz manzarasını ve sahildeki hareketliliği izledi.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde vakit geçirenler ile sahil şeridindeki parklarda palmiye ağaçlarının gölgesine sığınanlar da bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
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