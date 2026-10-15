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Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün gece aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ümit Telemen hayatını kaybetti. Telemen'in kazadan 7 saat önce sosyal medyada paylaştığı videoda motosiklet sürerken 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla' dediği görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ümit Telemen hayatını kaybetti.
  • Kaza, Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda E.H. idaresindeki otomobil ile Ümit Telemen'in kullandığı 32 AJM 580 plakalı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi.
  • Telemen, kazadan 7 saat önce sosyal medyada paylaştığı videoda motosiklet sürerken "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" demişti.

Antalya'da aynı istikamette giden otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin kazadan 7 saat önce sosyal medyada paylaştığı, motosiklet kullanırken arkadaşının çektiği videodaki "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" sözleri yürekleri yaktı.

MOTOSİKLET İKİYE BÖLÜNDÜ

Kaza, dün gece Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H. (30) idaresindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Ümit Telemen'in (22) kullandığı 32 AJM 580 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen yere gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ümit Telemen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Telemen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada otomobil ve ikiye bölünen motosiklet ise çekici tarafından yoldan kaldırıldı.

Bugün sabah saatlerinde gencin cenazesi, yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Son derece üzgün olan yakınları, otopsi işlemleri tamamlanan Telemen'in cenazesini teslim aldı.

7 SAAT ÖNCE PAYLAŞTIĞI VİDEO YÜREKLERİ YAKTI

Kazada en can yakıcı detay ise gencin olaydan 7 saat önce sosyal medya hesabından paylaştığı video oldu. Videoda motosiklet sürerken arkasındaki arkadaşı ile konuşan Telemen'in "Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz valla" dediği görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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