Haberler

Dağlık arazide yaralanan vatandaş askeri helikopterle tahliye edildi

Dağlık arazide yaralanan vatandaş askeri helikopterle tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Konyaaltı'nda dağlık arazide kaza geçiren bir vatandaş, Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Antalya'da dağlık arazide kaza geçiren kişinin askeri helikopterle bölgeden tahliye edilerek hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Konyaaltı bölgesinde dağlık arazide kaza geçirerek yaralanan bir vatandaşımız için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 3'üncü Ana Jet Üs 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopter ivedilikle bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında saniyelerle yarışarak profesyonel bir tahliye operasyonu gerçekleştiren kahraman ekibimiz, vatandaşımızı emniyetli bir şeklide hastaneye ulaştırdı. Vatandaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalini stattan izlemek isteyenler adeta servet ödeyecek

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşa 'Yok artık' dedirtti
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Resmi açıklama geldi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer

1 yıllık imza atıldı! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer
Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı: Bu darbenin kazananı ABD'dir

İşte Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi: Bu darbenin kazananı...
Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!

Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!
İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü

İlk gören yaratık sandı! Gerçek ise sosyal medyayı ikiye böldü
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü