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Manzara izlemek isterken mahsur kaldı, 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde manzara seyretmek için yola çıkan Oğuz K., sarp kayalıkta mahsur kaldı. AFAD ekibinin 8 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde manzara seyretmek amacıyla yola çıkıp dağda mahsur kalan Oğuz K. (38), AFAD ekibinin 8 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Sarıçınar mevkisinde meydana geldi. Yürüyüş yapmak ve TRT vericilerinin olduğu noktaya gidip manzara seyretmek amacıyla yola çıkan Oğuz K., sarp kayalık ve uçurum bölgede mahsur kaldı. Bir süre mahsur kaldığı yerden çıkmaya çalışan Oğuz K., başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen AFAD ekibi, Oğuz K.'nin yerini belirlemek için termal kameralı ve gece görüş özellikli dron ile yer tespiti yaptı.

8 SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI

Oğuz K.'nin 200 metrelik uçurumun dibinde olduğunu belirleyen ekip, halatla yanına indi. Sağlık durumu kontrol edilen Oğuz K., 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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