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Alanya ve Konyaaltı'nda yangınlar kontrol altında

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İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDAAntalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkin müdahale sayesinde kontrol altına alındı.

İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkin müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sahalarında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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