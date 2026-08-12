Alanya ve Konyaaltı'nda yangınlar kontrol altında

İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkin müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Yangın sahalarında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı