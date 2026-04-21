Haberler

Konyaaltı'nda "Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Oyun Şenliği" düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Uluslararası 23 Nisan Çocuk ve Oyun Şenliği' düzenleyecek. Etkinlik, seramik, resim, ebru gibi atölyelerin yanı sıra eğlenceli gösterilerle dolu bir program sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde Perşembe günü yapılacak etkinlik, gün boyu devam edecek.

Programda, seramik, resim, ebru, dans ve drama atölyelerinin yanı sıra, puzzle, çılgın kartonlar, sosis balon ve saç tasarım atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri yer alacak.

Sihirbaz gösterileri, palyaço performansları, Hacivat-Karagöz gölge oyunu, maskot şovlar ve çocuk tiyatrosu da sahnelenecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, geleceğin teminatı olan çocukların ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan özel bir gün olduğunu belirtti.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Kotan, "Ülke olarak hepimizi üzen olayları yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Bizler çocuklarımızın neşesi, kahkahası ve umut dolu yarınları için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

