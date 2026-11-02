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Antalya'da akşam etkili olan sağanak Konyaaltı'da su birikintilerine neden oldu

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Antalya'da akşam etkili olan sağanak, Konyaaltı'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Sürücüler trafikte kontrollü ilerlerken yayalar yürümekte zorluk yaşadı; bazı kent sakinleri otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Antalya'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve yer yer şiddetini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle özellikle Konyaaltı ilçesinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, yayalar ise yürümekte zorluk yaşadı.

Bazı kent sakinleri de yağıştan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.

Kaynak: AA
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