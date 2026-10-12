Haberler

Antalya Konyaaltı'da 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçta ölü sayısı 3'e yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Konyaaltı'da 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçta ölü sayısı 3'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Konyaaltı'da dün akşam 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki ölü sayısı 3'e yükseldi. Sürücü Cemal Oktay (67) ve Şükrü Fidan (62) olay yerinde, yaralı kurtarılan 60 yaşındaki kadın ise hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtan hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavisi devam eden 60 yaşındaki kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Salkıkent Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine seyir halindeki Cemal Oktay'ın kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç Aşağıin mevkiinde viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanırken, ihbarla olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kazanın yaşandığı konuma gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan sürücü Cemal Oktay (67) ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiğini belirlenirken, araçta bulunan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. kazayı yaralı olarak atlattı. AFAD ve itfaiye ekipleri araçta bulunan yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerken çıkartırken, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bedriye Can Oktay'da (60), bugün sabah saatlerinde teravi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 90 sitede yayınlandı.
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor

Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı

Umreciler uçuşa hazırlanırken ortalık savaş alanına döndü
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün

Kartla otomatik ödeme yapanlar yandı!
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti