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Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşandı

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşandı
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Antalya'da hava sıcaklığının 38 dereceye ulaşmasıyla bunalan kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı ile Lara sahillerinde denize girerek serinledi. Bazı tatilciler güneşlenirken, gençler kayalıklardan denize atladı; birçok kişi de parklarda ve palmiye altında sıcaktan korunmaya çalıştı.

Antalya'da etkili olan sıcak havadan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı 30 derece, nem oranı ise yüzde 27 olarak ölçüldü.

Sıcak hava ve yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle bunalanlar, Konyaaltı ile Lara sahillerinde denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Tatilcilerden bazıları şezlonglarda ve kumsalda güneşlenirken, Varyant bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler dikkati çekti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde vakit geçirenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de sahil şeridindeki parklarda, palmiye ağaçlarının altında sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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