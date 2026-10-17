CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Yeni Parti'ye katıldı

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CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partiden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Yeni Parti'ye katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Ekim 2026 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından sanal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa etti. Kotan'ın istifasının hemen ardından gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı tartışmalara neden oldu.

2 hafta boyunca bağımsız olarak görev yapan Cem Kotan, bugün Yeni Parti'ye üye oldu. Kotan'a salı günü düzenlenecek törende Yeni Parti rozeti takılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı