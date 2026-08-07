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Antalya'da Apartman Yangını: 2 Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da Apartman Yangını: 2 Daire Kullanılamaz Hale Geldi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, kısa sürede 7. kata sıçradı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, iki daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında yakınları sinir krizi geçirdi.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın kısa sürede 7'nci kattaki daireye sıçradı. İki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında apartmanda mahsur kalan aile itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 38'inci sokakta bulunan Antalya Evleri Sitesi B Blok 6'ncı katında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 7'nci kattaki daireye sıçradı. Yangın sırasında dairenin klima dış ünitesinde patlama meydana gelirken, alevler kısa sürede binanın dış cephesini de sardı. Yangının çıktığı sırada dışarıda olan dairenin sahibi Osman Ö., havuzdan döndüğü sırada alevleri fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN DUMANDA MAHSUR KALDILAR

Yoğun duman nedeniyle apartmanda bulunan Ayşe M., çocukları Hira M., Hamza M. ve Hasan B. ile Serhat B. dairelerinden çıkamayarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bina içerisinden ve merdivenli araçla yürüttükleri çalışma sonucu mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mahsur kalanların içeride olduğunu gören yakınları büyük panik yaşadı. Olay yerinde sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6'ncı ve 7'nci kattaki iki daire kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören komşu Musa Can Istıl, "Dumanı gördük, klima motorundan geliyordu. Hemen itfaiyeyi aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi onlara yardımcı olduk. Benim gördüğüm 3 kişiyi biz indirdik. Daha sonra 2 kişi daha indirdik. 7'nci katta çocuklar mahsur kalmış, en son onlar indirildi" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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