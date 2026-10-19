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Antalya'da 1835 metrelik zirvede mahsur kalan biri yaralı 2 kişi 14 saatte kurtarıldı

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Antalya'da 1835 metrelik zirvede mahsur kalan biri yaralı 2 kişi 14 saatte kurtarıldı
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1835 metrelik Sarp Katran Zirvesi'ne tırmanan 2 kişi, birinin düşerek yaralanması üzerine mahsur kaldı. JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, biri yaralı 2 kişiyi yaklaşık 14 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Antalya'da bin 835 metrelik zirvede tırmanış sırasında birisi düşerek yaralanarak mahsur kalan 2 kişi JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin ortak operasyonu ile 14 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan dağlık alanda doğa yürüyüşü için gelen isimlerinin Sam A. ve Adem Ç. olduğu öğrenilen birisi yabancı uyruklu 2 kişi, bin 835 metrelik Sarp Katran Zirvesi'ne tırmanmaya başladı. Uzun tırmanışın ardından zirveye yaklaşan ikiliden Sam A. tırmanış sırasında düşerek yaralandı.

Ekipler seferber oldu

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sam A. ve Adem Ç.'nin mahsur kaldığı yeri tespit eden ekipler şahıslara ulaşmak için çalışma başlattı. Sarp ve dağlık arazide uzun süren uğraşlar sonucu biri yaralı 2 dağcıya ulaşmayı başaran ekipler, ilk olarak şahısların sağlık durumunu kontrol etti. Bacağında kırıklar olduğu tespit edilen yabancı uyruklu Sam A.'ya ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.

14 saatlik çalışma ile kurtarıldılar

JAK, AFAD ve UMKE ekipleri havanın karanlık olması ve yaralı şahsın güvenli bir şekilde indirilmesi için geceyi bölgede geçirme kararı aldı. Ekipler yanlarında bulunan erzaklarla 2 dağcının ihtiyaçlarını giderirken, ısınmaları içinde ateş yakarak geceyi yanlarında geçirdiler. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte harekete geçen ekipler yaklaşık 14 saatlik çalışmanın ardından Sam A. ve Adem Ç.'yi mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Ayağında kırıklar olduğu tespit edilen Sam A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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