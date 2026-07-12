Antalya'da yüksek nem ve sıcaktan bunalanlar sahilleri doldurdu
Antalya'da hava sıcaklığının 33, nem oranının yüzde 76'ya ulaştığı bunaltıcı havada tatilciler ve kent sakinleri serinlemek için sahilleri doldurdu. Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar denize girip su sporları yaparak vakit geçirdi.
Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.
Bunaltıcı havadan korunmak isteyen tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerini doldurdu.
Konyaaltı Sahili'nde bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kürek sörfü, yamaç paraşütü ve yelkenli gibi su sporları yaparak vakit geçirdi.
Kimi tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri bölgedeki kayalıklardan denize atladı.