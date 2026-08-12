Alanya ve Konyaaltı'nda Eş Zamanlı Orman Yangınlarına Müdahale
Antalya'nın Alanya ilçesi Tepe Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde aynı saatlerde orman yangını çıktı. Ekipler, yangınlara havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterildiği bildirildi.
Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde aynı saatlerde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Alanya ilçesi Tepe Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde çıkan orman yangınlarına ekipler, havadan ve karadan hızlı ve etkin şekilde müdahale ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı